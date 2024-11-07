Хельсинки, 7 ноября, 2024, 04:19 — ИА Регнум. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США не исключена новая стадия переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Соответствующий прогноз президента Финляндии Александра Стубба привёл канал Yle.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Стубб

«Уверен, что сейчас наступит новый этап мирных переговоров», — заявил Стубб.

Финский лидер предложил для начала дождаться заявления Трампа с его идеями по урегулированию конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября Александр Стубб утверждал, что Украине не подходит финская модель урегулирования конфликта, имея в виду 1940 год, когда страна заключила мир с СССР и сохранила нейтралитет, но потеряла при этом часть своих территорий. По мнению президента Финляндии, Украина вправе самостоятельно определить свой суверенитет.

Во время президентской кампании Дональд Трамп неоднократно утверждал, что в случае своей победы на выборах закончит конфликт на Украине за 24 часа.

Заявления Трампа о его способности завершить конфликт на Украине предполагают конкретные действия, подчеркнула 6 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По мнению заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, Трамп при победе на выборах не сможет остановить конфликт на Украине, так как в США сложился двухпартийный консенсус о необходимости «поражения Москвы».