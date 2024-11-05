Хельсинки, 5 ноября, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Украине не подходит финская модель мирного урегулирования конфликта. Об этом 5 ноября заявил президент Финляндии Александр Стубб, имея в ввиду 1940 год, когда страна заключила мир с СССР и сохранила нейтралитет, но потеряла часть своих территорий.

ИА Регнум Александр Стубб

«Возможно, ответ всем тем, кто выдвигает подобные идеи, — забыть об этом. Подобные исторические аналогии, на мой взгляд, обычно не работают в качестве прямого переноса, и их следует использовать с большой осторожностью», — ответил Стубб на встрече с представителями Ассоциации иностранных журналистов.

Стубб прокомментировал сообщения о том, что в окружении канцлера ФРГ Олафа Шольца якобы рассматривают финскую модель урегулирования конфликта на Украине. Президент Финляндии категорически отверг подобные идеи. По его мнению, Украине вправе самостоятельно определить свой суверенитет.

Как передавало ИА Регнум, председатель КНР Си Цзиньпин может закончить конфликт на Украине одним звонком, считает Александр Стубб. По его словам, если лидер Китая скажет о необходимости начала мирных переговоров, Россия пойдёт на это.

Россия не только готова к переговорам с Украиной, она вела их в самом начале конфликта, заявил 5 ноября президент РФ Владимир Путин. Глава государства добавил, что РФ ценит желание партнёров по БРИКС содействовать урегулированию украинского конфликта. Желание западных стран затянуть вооружённое противостояние является глубоко ошибочным стремлением, добавил Путин.

Ранее российский лидер указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.