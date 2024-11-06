Вашингтон, 6 ноября, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Действующий глава Белого дома Джо Байден созвонится с Дональдом Трампом и поздравит его с победой на президентских выборах. Затем глава государства планирует обратиться к нации, сообщил телеканал ABC.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

По данным источника, телефонный разговор Байдена и Трампа намечен на 6 ноября. Выступление с обращением к нации на тему прошедшего голосования запланировано на следующий день, 7 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября, по сведениям агентства Associated Press, кандидат в президенты США Камала Харрис позвонила своему политическому оппоненту Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах. Кроме того, вице-президент США обсудила с Трампом тему мирной передачи власти. Позднее она намерена выступить с речью, в которой признает своё поражение.

Также с избранием Трампа поздравили несколько мировых лидеров, в числе которых президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие.

Президент России Владимир Путин не собирается поздравлять республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что выборы проходили в недружественной для России стране, которая напрямую вовлечена в конфликт на Украине.

Для России выборы президента США никак не изменят существующую ситуацию. У Москвы нет повода для каких-либо завышенных ожиданий от американских выборов, отмечал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.