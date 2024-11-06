Вашингтон, 6 ноября, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Камала Харрис позвонила своему оппоненту Дональду Трампу и поздравила его с победой на президентских выборах в США, передаёт 6 ноября Associated Press, ссылаясь на собственный источник.

Global Look Press/Michael Le Brecht II/Keystone Press Agency

В публикации сказано, что вице-президент США также обсудила важность мирной передачи власти с Трампом прежде чем выступить с речью, в которой она признаёт поражение на выборах.

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