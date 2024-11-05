Курск, 5 ноября, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Один из маршрутов прорыва украинских военных в Глушковском районе Курской области перекрыли тульские разведчики Воздушно-десантных войск России, установив минный шлагбаум на участке госграницы. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

РИА Новости

По данным ведомства, противник с помощью иностранной техники постоянно осуществлял прорыв границы на нескольких участках Глушковского района. В результате штурмовых действий часть украинских войск блокировали и уничтожили, другая часть подготовилась к прорыву и по команде с нескольких направлений преодолела границу.

Российские десантники под прикрытием артиллерии выдвинулись для выполнения задач по блокированию подходов ВСУ через инженерные заграждения на границе. После уничтожения противника бойцы ВС РФ обнаружили минный шлагбаум, растянули его и разместили мины для недопущения подхода вражеских резервов через границу.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября президент России Владимир Путин заверил, что Курская область будет зачищена от ВСУ. После освобождения региона работа волонтёров будет очень востребована, отметил глава государства.

ВСУ атакой на приграничье Курской области попытались отвлечь армию России от наступления в зоне проведения спецоперации, но безуспешно, подчёркивал Путин.

С августа по состоянию на 4 ноября потери ВСУ в Курской области за время боевых действий на данном направлении превысили 29,6 тыс. человек. Только за сутки противник потерял более 350 бойцов, уточнили в Минобороны РФ. Кроме того, были отражены две контратаки противника в направлении Новоивановки, а также сорваны атаки ВСУ в направлении трёх населённых пунктов Курской области.