Курск, 4 ноября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Потери ВСУ в Курской области за всё время ведения боевых действий на данном направлении с августа превысили 29,6 тыс. человек, сообщила 4 ноября пресс-служба Министерства обороны РФ.

В минувшие сутки потери противника превысили 350 человек.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 29 600 военнослужащих, 184 танка, 106 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1078 боевых бронированных машин, 808 автомобилей, 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США (и иную технику. — Прим. ред.)», — сказано в сообщении.

Также пресс-служба военного ведомства проинформировала, что в минувшие сутки были отражены две контратаки противника в направлении Новоивановки. Кроме того, в минувшие сутки были отражены и сорваны атаки ВСУ в направлении трёх населённых пунктов Курской области, сказано в сообщении.

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