Вашингтон, 4 ноября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса не могут прийти к единогласному решению о дальнейшей военной помощи Украине, написал 3 ноября американский журнал The National Interest.

U. S. Marine Corps/Cpl. Michele Clarke

Автор статьи Луис Флейшман признал, что этот вопрос вызывает раскол в НАТО. Он также отметил, что члены этой организации опасаются эскалации конфликта. Обозреватель связал это утверждение с двумя шагами альянса.

Флейшман напомнил, что США, Британия и Германия якобы не разрешили Украине бить их оружием по целям на территории России. Кроме того, по словам автора публикации, эти страны не поддержали «план победы», представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Флейшман считает, что указанные решения показывают недостатки НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября американская газета The Washington Post, со ссылкой на ряд высокопоставленных чиновников и политиков в пяти европейских странах, написала, что члены ЕС готовятся к ожидаемому, с их точки зрения, изменению курса США по военной поддержке Украины в случае победы на президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Речь идёт о жёстких требованиях политика к европейским союзникам Вашингтона по расходам на оборону. Трамп не раз отмечал, что странам НАТО следует тратить на эти нужды по меньшей мере 2% своего ВВП.

Кроме того, по данным The Washington Post, в Евросоюзе не ожидают серьёзных изменений в политике Вашингтона в случае избрания кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, но опасаются, что в этом случае Белый дом сосредоточит больше внимания на Индо-Тихоокеанском регионе.

27 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве хочется верить в то, что НАТО услышало предостережения России по поводу возможного разрешения Киеву на применение западного дальнобойного оружия. Глава государства предупредил, что российскому руководству в этой связи придётся принимать какие-то решения.

31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что требование главы киевского режима передать украинским формированиям дальнобойные американские ракеты Tomahawk вызывало оторопь в Вашингтоне. Глава МИД РФ отметил, что поведение и высказывания Зеленского каждый раз подтверждают его полную неадекватность.