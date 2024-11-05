Москва, 5 ноября, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл рабочее совещание с своим заместителем — статс-секретарем Анной Цивилёвой, они обсудили вопросы социальной поддержки военнослужащих. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В ходе мероприятия глава ведомства напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина решить вопрос социальной поддержки бойцов, которые получили тяжелые ранения. При этом, по его словам, особое внимание требуется уделять тем военным, которые пережили ампутацию.

Белоусов уточнил, что недавно Цивилёва посетила несколько военно-медицинских учреждений, включая госпиталь им. А. А. Вишневского. Он отметил, что хотел бы услышать от неё предложения по выполнению поручения главы государства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927540" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание с замминистра обороны РФ Анной Цивилёвой

Цивилёва заявила, что сейчас выплаты бойцам не учитывают их тяжесть ранения. Всем пострадавшим военнослужащим представляют одинаковую сумму. Она подчеркнула, что врачи госпиталя Вишневского просили её проработать индивидуальный подход к выплатам.

Замглавы ведомства предложила изучить вопрос детально. Белоусов в ответ поручил в кратчайшие сроки разработать необходимые нормативно-правовые акты, чтобы добиться более взвешенного подхода к выплатам по ранению.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества» для поддержки участников специальной военной операции и участвовавших в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Его председателем стала Анна Цивилёва.

В июне 2024 года Андрей Белоусов провёл совещание по вопросам медицинского обеспечения участников СВО. Он отмечал, что министерствам необходимо построить эффективную систему отношений для наилучшего оказания медицинской помощи военным.

9 сентября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минспорта проработать вопрос о реабилитации в фитнес-клубах участников спецоперации, а также для граждан, которые пострадали при выполнении задач в ходе СВО. Инициатива о проведении реабилитации в фитнес-залах поступила Чернышенко и Минспорту от Национального фитнес-сообщества.