Москва, 3 апреля, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Указ о создании Фонда «Защитники Отечества» для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и участвовавших в боевых действиях в Донбассе с 2014 года подписал президент РФ Владимир Путин. Документ 3 апреля обнародован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

Согласно подписанному президентом РФ указу, работа фонда будет направлена на адресное сопровождение и помощь ветеранам спецоперации.

Затронет работа фонда и «лиц, принимавших в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, ЛНР, воинских формирований и органов ДНР, ЛНР» с 11 мая 2014 года.

Помимо этого, создаваемый фонд будет оказывать помощь членам семей погибших в ходе СВО или после увольнения с военной службы в случае, если их смерть наступила из-за увечья или заболевания, которые были получены в ходе выполнения указанными лицами задач.

Председателем Фонда «Защитники Отечества» назначается Анна Цивилева, имеющая большой опыт управления одной из крупнейших в России угледобывающей компанией и реализации масштабных социальных проектов. Также она с марта 2019 года является членом совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, и входит в совет Евразийского женского форума при верхней палате парламента.

Главой совета фонда стал первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, председателем попечительского совета назначен министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по всей России уже в ближайшее время заработает специальный государственный фонд поддержки ветеранов спецоперации и семей погибших участников СВО. Он также заверил, что «это будет обеспечено».

О создании специального государственного фонда который будет оказывать адресную помощь ветеранам военной спецоперации и семьям погибших, президент РФ Владимир Путин объявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.

Позднее глава государства утвердил перечень поручений по итогам реализации послания Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года. Согласно ему, необходимо обеспечить функционирование структурных подразделений государственного фонда поддержки участников СВО во всех регионах.