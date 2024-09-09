Москва, 9 сентября, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту проработать вопрос о реабилитации военных спецоперации, а также граждан, которые пострадали при выполнении задач в ходе СВО, в фитнес-клубах. Соответствующее письмо уже направлено для рассмотрения в министерство, передаёт Lenta.ru со ссылкой на представителя Чернышенко.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Сообщается, что инициатива о проведении реабилитации бойцов в фитнес-залах поступило Чернышенко и Минспорту от Национального фитнес-сообщества. Получение обращения уже подтвердили в министерстве.

В июне министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл совещание по вопросам медицинского обеспечения участников СВО. Он добавил, что министерствам необходимо построить эффективную систему отношений для наилучшего оказания медицинской помощи военным.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества» для поддержки участников специальной военной операции и участвовавших в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.

Как пояснила руководитель проекта «Служба сопровождения ветеранов СВО» Ирина Куксенкова, этот фонд даст возможность решать проблемы ветеранов СВО системно на государственном уровне.

Как передавало ИА Регнум, ветераны СВО с инвалидностью из разных регионов страны проходят программу комплексной реабилитации, разработанную Российским государственным социальным университетом и союзом «Кибератлетика». Бойцы посещают занятия по лечебной физкультуре и реабилитации, получают психологическую поддержку.