Москва, 10 июня, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов провёл совещание по вопросам медицинского обеспечения участников СВО, отметив важность проведения реабилитации и протезирования, сообщила 10 июня пресс-служба ведомства.

РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ Министр обороны РФ Андрей Белоусов

Кроме представителей министерства, в обсуждении принимали участие глава центрального исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и руководитель реабилитации и протезирования Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» Алла Бочковская. Белоусов подчеркнул, что требуется взаимодействие военного и гражданского сегмента системы здравоохранения.

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Глава Минобороны напомнил, что военнослужащие такие же граждане страны, как и остальные, а также выполняют дополнительные обязанности, рискуя жизнью и получая ранения. Ведомствам необходимо построить эффективную систему отношений для наилучшего оказания им медицинской помощи, заявил он.

«Нам необходимо выстроить систему взаимоотношений между ведомствами так, чтобы задача качественного лечения военнослужащих выполнялась наиболее эффективным образом», — сказал Белоусов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня министр посетил Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского. Он пообщался с руководством и врачами медучреждения и заявил о необходимости наращивать реабилитационные мощности, чтобы ускорить выздоровление и восстановления военнослужащих.

14 мая Белоусов, будучи кандидатом на пост министра обороны, назвал ключевой задачей ведомства обеспечить достижение всех целей СВО. Он подчеркнул, что этого необходимо добиться при минимальных потерях.