Москва, 5 ноября, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Суд в Москве оштрафовал социальную сеть TikTok на 4 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщили 5 ноября в пресс-службе судебного органа.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — сказано в сообщении.

TikTok признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи).

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года суд в Москве оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за публикацию четырёх видеороликов с демонстрацией нетрадиционных отношений. Обвинение касалось ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации).

В конце июля 2024 года Таганский районный суд Москвы также наложил на TikTok штраф в 4 млн рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора. Компания Tiktok Pte. LTD, владеющая соцсетью, была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.7.10-4 (неисполнение владельцем социальной сети предписания Роскомнадзора) КоАП РФ.