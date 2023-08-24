Москва, 24 августа, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Мировой судья в Москве оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента.

Anton Tik Tok

Компанию оштрафовали за публикацию четырёх видеороликов с демонстрацией нетрадиционных отношений. Суд признал TikTok виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа мировой судебный участок Москвы № 422 впервые оштрафовал мессенджер Telegram за нарушение оборота персональных данным. Решение суда связано с отказом локализовать данные российских пользователей в стране.