Москва, 31 июля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Таганский районный суд Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok на 4 млн рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили 31 июля в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что компания Tiktok Pte. LTD была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.7.10-4 (неисполнение владельцем социальной сети предписания Роскомнадзора) КоАП РФ.

«Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — сообщили в суде.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года суд в Москве оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за публикацию четырёх видеороликов с демонстрацией нетрадиционных отношений.

TikTok неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление запрещённого в России контента. Так, в отношении компании назначили штрафы на более чем 15 млн рублей.

В России с 2021 года действует закон, согласно которому интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную информацию.