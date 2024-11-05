Москва, 5 ноября, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Несмотря на все заявления президента Молдавии Майи Санду и её западных спонсоров, Москва всегда открыта к партнёрским отношениям с Кишинёвом, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Несмотря ни на какие совершенно чудовищные, немыслимые заявления Санду и всего её режима, всех тех, кто со стороны Запада ей давал деньги, финансировал и всячески пропихивал в политику, мы всегда были открыты к дружественным, взаимоуважительным, партнёрским, самым тесным отношениям с гражданами Молдавии, с этой страной», — сказала она на полях 21-го Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Захарова уточнила, что партнёрство является важным не только с исторической точки зрения, но и из-за взаимной выгоды для обеих сторон.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября Санду в ходе дебатов со своим оппонентом во втором туре выборов президента Александром Стояногло заявила, что Молдавии «пришлось» ввести санкции против России. Стояногло, в свою очередь, заявил, что утверждённые Санду санкции против России лишили страну экономических преимуществ в виде значительного рынка сбыта и дешевых энергоресурсов.

Согласно данным ЦИК Молдавии, после подсчёта 100% голосов победу во втором туре на выборах президента республики, который состоялся 3 ноября, одержала Майя Санду. За неё свои голоса отдали 55,33% избирателей. У бывшего генпрокурора Стояногло — 44,67% голосов. При этом он одержал победу во втором туре выборов на участках внутри страны, а Санду принесли победу голоса молдавской диаспоры в других странах, прежде всего в Европейском союзе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Молдавии не были честными. По его словам, Санду не является президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовало не за неё. Песков отметил, что это говорит о расколотом обществе.