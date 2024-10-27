Кишинёв, 27 октября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Молдавии «пришлось» ввести санкции против России, заявила 27 октября президент страны Майя Санду.

Panoramic/Global Look Press Майя Санду

В хорде дебатов со своим соперником по второму туру президентских выборов Александром Стояногло Санду заявила, что, если бы Кишинёв не ввёл санкции, ограничения могли бы грозить самой Молдавии.

«Молдавия применила санкции, иначе вся бы наша банковская система и сферы экономики тоже подверглись бы санкциям. Нашим экономическим агентам нужна банковская система, которая будет частью мировой системы, а не будет в изоляции», — сказала она.

Стояногло, в свою очередь, заявил, что утверждённые Санду санкции против России лишили страну экономических преимуществ в виде значительного рынка сбыта и дешевых энергоресурсов.

Также в ходе дебатов Санду заявила, что западные инвесторы отказываются вкладывать средства в Молдавию якобы потому, что страна не является частью ЕС. Стояногло возразил, что экономическая ситуация в Молдавии ухудшилась именно за время президентства Санду, в частности, госдолг страны вырос вдвое.

Как передавало ИА Регнум, в Молдавии 20 октября состоялся первый тур президентских выборов. Санду набрала 37% голосов, бывший генеральный прокурор Стояногло — 28%. Второй тур выборов проведут 3 ноября.

Также 20 октября в Молдавии провели референдум о присоединении к ЕС. «За» проголосовали, по данным ЦИК страны, 50,46% принявших участие в выборах. Такой результат был обеспечен в последний момент, то есть является фальсификацией, заявил МИД РФ.

Выигранный с перевесом всего в 11 602 голоса референдум о присоединении Молдавии к ЕС может вполне оказаться для Санду пирровой победой, но только если молдавская оппозиция наконец-то продемонстрирует способность к объединению во имя общих целей, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Игорь Иваненко.