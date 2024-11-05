Москва, 5 ноября, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал Белоруссии успешно провести выборы главы государства, намеченные на январь. Об этом он заявил 5 ноября в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

Sputnik/РИА Новости/Виктор Толочко

«Пользуясь случаем, пожелаю белорусским друзьям успешного проведения запланированных на январь следующего года президентских выборов», — сказал российский лидер.

Обращаясь к белорусскому послу, Путин подчеркнул, что в последнее время братские отношения, сложившиеся между Москвой и Минском, отличает действительно высокая динамика.

Как сообщало ИА Регнум, нижняя палата парламента Белоруссии — палата представителей — назначила выборы президента на 26 января 2025 года. В белорусский ЦИК 26 октября были представлены документы о регистрации инициативной группы граждан, выдвигающих действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты.

По состоянию на 1 ноября ЦИК зарегистрировал инициативные группы Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, начальника главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Минского горисполкома Ольги Чемодановой и председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка. Документы подали ещё пять претендентов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет следить за ходом избирательной кампании в Белоруссии. По его словам, хотя Россия и поддерживает кандидатуру Лукашенко, главное — это выбор братского белорусского народа.