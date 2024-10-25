Москва, 25 октября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Кремль будет следить за ходом избирательной кампании в Белоруссии, где в январе пройдут выборы президента. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 октября журналистам.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

По его словам, хотя Россия и поддерживает кандидатуру действующего лидера Александра Лукашенко, главное — это выбор братского белорусского народа.

«Конечно, мы будем очень внимательно следить за ходом избирательной кампании. Я уверен, что все будут поддерживать в России именно кандидатуру Александра Григорьевича», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, белорусские друзья вынесли необходимые уроки по итогам событий, сопровождавших предыдущие выборы. Это будет залогом неповторения таких ситуаций.

Президент России Владимир Путин высоко ценит роль Лукашенко в развитии Белоруссии, в развитии интеграционных прогрессов, у них доверительные и дружеские отношения, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, нижняя палата парламента Белоруссии — палата представителей — назначила выборы президента на 26 января 2025 года. Председатель Центризбиркома республики Игорь Карпенко заявил, что комиссия уже готова к началу избирательной кампании.

Действующий президент Лукашенко намерен баллотироваться на новый срок. Шестые по счёту выборы главы государства состоялись в Белоруссии 9 августа 2020 года. ЦИК 14 августа объявил окончательные результаты голосования: Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей.