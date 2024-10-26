Минск, 26 октября, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Документы о регистрации инициативной группы граждан, выдвигающих действующего главу государства Александра Лукашенко в качестве кандидата в президенты Белоруссии, представлены в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики. Об этом сообщает 26 октября БелТА.

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«В ЦИК представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты Беларуси», — говорится в сообщении.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 26 января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 25 октября, что Кремль будет следить за ходом избирательной кампании в Белоруссии. По его словам, хотя Россия и поддерживает кандидатуру Лукашенко, главное — это выбор братского белорусского народа.

По словам Пескова, белорусские власти вынесли необходимые уроки из событий, сопровождавших предыдущие выборы. Это будет залогом неповторения таких ситуаций.

Председатель белорусского ЦИК Игорь Карпенко ранее заявил, что комиссия уже готова к началу избирательной кампании.

Действующий президент Лукашенко намерен баллотироваться на новый срок. Предыдущие, шестые по счёту выборы главы государства состоялись в Белоруссии 9 августа 2020 года. ЦИК 14 августа объявил окончательные результаты голосования: Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей.

После выборов в стране несколько месяцев шли массовые акции протеста. В них участвовали несогласные с официальными итогами голосования. Власти Белоруссии не раз заявляли, что протестующих координировали из-за рубежа.