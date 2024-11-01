Минск, 1 ноября, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Участвовать в выборах президента Белоруссии в 2025 году изъявили желание девять человек. Об этом 1 ноября сообщила Центральная избирательная комиссия республики.

Sputnik/РИА Новости/Виктор Толочко

Отмечается, что завершён прием документов на регистрацию инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов.

«Центризбирком завершил работу в 18:00 (совпадает с московским)», — приводит сообщение комиссии ТАСС.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал инициативные группы действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой и председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка. Документы ещё пяти претендентов будут рассмотрены 4 ноября.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в ЦИК были представлены документы о регистрации инициативной группы граждан, выдвигающих Лукашенко в качестве кандидата в президенты Белоруссии. Президентские выборы пройдут 26 января 2025 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет следить за ходом избирательной кампании в Белоруссии. По его словам, хотя Россия и поддерживает кандидатуру Лукашенко, главное — это выбор братского белорусского народа.