Варшава, 5 ноября, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Решение о перехвате ракет над Украиной может быть принято в ближайшее время, во время встречи глав МИД НАТО. Об этом заявил 4 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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«На следующей неделе пройдёт очередная министерская встреча НАТО. Вероятно, этот вопрос будет поднят», — уточнил он в эфире телеканала TVN24.

Также Сикорский добавил, что ранее такое решение ещё не принималось.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Сикорский называл долгом польских властей уничтожение ракет над Украиной. По его словам, Варшаве необходимо обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на угрозу того, что перехват российских ракет может втянуть НАТО в прямой военный конфликт с Россией.

Польша не будет единолично принимать решения по сбиванию российских ракет. Это связано с отсутствием поддержки их со стороны других стран НАТО, утверждал в конце августа глава киевского режима Владимир Зеленский.

Москва даст адекватный ответ, если Варшава решит сбить российские ракеты над Украиной. Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.