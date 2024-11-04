В Польше допустили обсуждение в НАТО темы перехвата ракет над Украиной
Сикорский: вопрос о перехвате ракет над Украиной могут обсудить на встрече НАТО
Варшава, 5 ноября, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Решение о перехвате ракет над Украиной может быть принято в ближайшее время, во время встречи глав МИД НАТО. Об этом заявил 4 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«На следующей неделе пройдёт очередная министерская встреча НАТО. Вероятно, этот вопрос будет поднят», — уточнил он в эфире телеканала TVN24.
Также Сикорский добавил, что ранее такое решение ещё не принималось.
Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Сикорский называл долгом польских властей уничтожение ракет над Украиной. По его словам, Варшаве необходимо обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на угрозу того, что перехват российских ракет может втянуть НАТО в прямой военный конфликт с Россией.
Польша не будет единолично принимать решения по сбиванию российских ракет. Это связано с отсутствием поддержки их со стороны других стран НАТО, утверждал в конце августа глава киевского режима Владимир Зеленский.
Москва даст адекватный ответ, если Варшава решит сбить российские ракеты над Украиной. Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.