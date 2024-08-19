Москва, 19 августа, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Москва даст адекватный ответ, если Варшава решит сбить российские ракеты над Украиной. Об этом 19 августа заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский обозначил, что в стране обсуждают возможность перехватывать российские ракеты над Украиной. Киев, по его словам, поддерживает подобную инициативу.

«Если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения, законно применяемых нашими вооружёнными силами в целях нейтрализации военных угроз, исходящих для России с территории Украины, то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной», — процитировала Тяпкина Lenta.ru.

По словам дипломата, прямое участие западных государств в украинском конфликте может способствовать эскалации международной обстановки. Москва многократно указывала на неприемлемость политики стран — участниц НАТО, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Сикорский подчеркнул, что Варшава негативно оценивает идею сбивать ракеты над территорией Польши, так как это может привести к ранению местных жителей осколками. Однако власти не исключают перехвата ракет над территорией Украины у границы с Польшей в качестве самозащиты.

На следующий день в НАТО отвергли идею польских властей, отметив, что политика альянса не изменилась и он не станет участвовать в этом конфликте.

Идею о якобы возможности защиты части контролируемых Киевом территорий зенитными ракетными комплексами Patriot армии Польши высказал в апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он также выступил с утверждением о том, что в этом случае государства НАТО могли бы защититься от якобы имевших место прилётов по их территории российских ракет или беспилотников.