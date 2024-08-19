Дипломат Тяпкин: Россия ответит на попытки Польши сбить ракеты над Украиной
Москва, 19 августа, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Москва даст адекватный ответ, если Варшава решит сбить российские ракеты над Украиной. Об этом 19 августа заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.
Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский обозначил, что в стране обсуждают возможность перехватывать российские ракеты над Украиной. Киев, по его словам, поддерживает подобную инициативу.
«Если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения, законно применяемых нашими вооружёнными силами в целях нейтрализации военных угроз, исходящих для России с территории Украины, то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной», — процитировала Тяпкина Lenta.ru.
По словам дипломата, прямое участие западных государств в украинском конфликте может способствовать эскалации международной обстановки. Москва многократно указывала на неприемлемость политики стран — участниц НАТО, добавил он.
Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Сикорский подчеркнул, что Варшава негативно оценивает идею сбивать ракеты над территорией Польши, так как это может привести к ранению местных жителей осколками. Однако власти не исключают перехвата ракет над территорией Украины у границы с Польшей в качестве самозащиты.
На следующий день в НАТО отвергли идею польских властей, отметив, что политика альянса не изменилась и он не станет участвовать в этом конфликте.
Идею о якобы возможности защиты части контролируемых Киевом территорий зенитными ракетными комплексами Patriot армии Польши высказал в апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он также выступил с утверждением о том, что в этом случае государства НАТО могли бы защититься от якобы имевших место прилётов по их территории российских ракет или беспилотников.