Варшава, 2 сентября, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает долгом властей республики сбивать российские ракеты над территорией Украины. Он заявил об этом 2 сентября в интервью газете Financial Times.

ИА Регнум

По утверждению Сикорского, польским властям нужно обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на угрозу того, что сбивание российских ракет над Украиной может втянуть Североатлантический альянс в прямой военный конфликт с Россией.

«Наличие членства в НАТО не перевешивает ответственность стран защищать своё воздушное пространство. Это наш конституционные долг», — сказал глава польского МИД.

Он также назвал возможное сбивание польскими военными российских ракет над территорией Украины «законной мерой самообороны» в случае, если в Варшаве решат, что они летят в сторону Польши.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа вице-премьер и глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страны НАТО скептически относятся к идее главы киевского режима Владимира Зеленского о сбивании российских ракет над контролируемой Киевом территорией. По его словам, в альянсе нет сторонников принятия решения о поддержке этой идеи Киева.

Зеленский 27 августа прокомментировал решение властей Польши не сбивать российские ракеты над Украиной. По его утверждению, такое решение связано с отсутствием поддержки этой идеи со стороны других стран НАТО.

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин 19 августа отметил, что Москва даст адекватный ответ, если Варшава решит сбить российские ракеты над Украиной. Дипломат добавил, что прямое участие стран Запада в конфликте на Украине может способствовать эскалации международной напряженности.