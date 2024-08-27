Киев, 27 августа, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал решение властей Польши не сбивать российские ракеты над Украиной. Это связано с отсутствием поддержки их со стороны других стран НАТО. Свои претензии Зеленский высказал в ходе всеукраинского телемарафона 27 августа.

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Зеленский подчеркнул, что Польша не будет единолично принимать решения по сбиванию российских ракет.

«По вопросу сбивания ракет над Украиной, по крайней мере над западной частью Украины. Нужна, так понимаю, поддержка нескольких стран, и Польша сомневается, чтобы быть наедине с таким решением. Она хочет поддержку других стран в НАТО», — пояснил глава киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, Москва даст адекватный ответ, если Варшава решит сбить российские ракеты над Украиной. Об этом 19 августа заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

Глава польского МИД Радослав Сикорский 13 июля подчеркнул, что Варшава негативно оценивает идею сбивать ракеты над территорией Польши, так как это может привести к ранению жителей осколками. Однако власти не исключают перехвата ракет над территорией Украины у границы с Польшей в качестве самозащиты.

На следующий день в НАТО отвергли идею польских властей, отметив, что политика альянса не изменилась и он не станет участвовать в этом конфликте.