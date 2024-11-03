Орел, 3 ноября, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России сбили беспилотный летательный аппарат украинских формирований в небе над Орловской областью. Об этом 3 ноября сообщило Министерство обороны РФ.

РИА Новости / Виталий Тимкив

Уточняется, что российские военные около 15:30 мск пресекли очередную попытку Киева осуществить теракты на территории России с использованием дрона самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области», — проинформировали в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о 16 украинских дронах, сбитых над регионом. Он уточнил, что средства ПВО уничтожили БПЛА в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе.

Ранее в этот же день в силовых структурах сообщили, что над Луганском ночью удалось сбить восемь украинских беспилотников. Отмечалось, что украинские формирования использовали для попыток террористических атак дроны самолётного типа.

В Министерстве обороны 2 ноября сообщили, что российские силы ПВО за сутки уничтожили 28 БПЛА украинской армии над регионами России. По восемь беспилотников били над Курской и Брянской областями, три — над Орловской, два — над Белгородской и ещё по одному украинскому дрону было уничтожено в Крыму и над Ростовской и Нижегородской областями.