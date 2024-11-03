Москва, 3 ноября, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Российский силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие судки уничтожили 28 украинских дронов над регионами России. Об этом 2 ноября проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оборонного ведомства, к утру 2 ноября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских дрона. Так, восемь беспилотников были сбиты над Курской, восемь — над Брянской, три — над Орловской и ещё два — над Белгородской областями. Вместе с этим по одному украинскому беспилотники сбили в Крыму и над Ростовской и Нижегородской областями.

Позже Минобороны доложило, что около 13:00 и 15:10 мск силы ПВО в совокупности сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью. Помимо этого, один украинских беспилотник был уничтожен над Курской областью в 19:05 мск.

Как передавало ИА Регнум, глава Ростовской области Василий Голубев 2 ноября написал, что возле города Новошахтинска российские военные сбили один дрон ВСУ. Ещё о двух уничтоженных беспилотниках проинформировал 2 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз. Во всех случаях пострадавших и разрушений нет. К местам падения фрагментов БПЛА были направлены сотрудники оперативных и экстренных служб.

До этого, 1 ноября, в Орловской области два дома получили повреждения после атаки беспилотников ВСУ.