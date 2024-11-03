Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе отражения массированной атаки беспилотных летательных аппаратов уничтожили над территорией Ростовской области 16 воздушных целей. Об этом утром 3 ноября сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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«На данный момент над территорией Ростовской области уже уничтожено 16 БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Голубев уточнил, что вражеские дроны обезврежены в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. Силы ПВО продолжают работу по отражению атаки БПЛА.

По предварительным данным, в ходе уничтожения беспилотников никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Как передавало ИА Регнум, в течение суток 2 ноября российские военные обнаружили и уничтожили над территорией РФ 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. По данным Министерства обороны, силами ПВО обезврежено девять БПЛА в Курской области, восемь — в Брянской области, пять — в Белгородской области, три — в Орловской области и по одному в Ростовской и Нижегородской областях и над территорией Республики Крым.