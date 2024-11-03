Луганск, 3 ноября, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны в ночь на 3 ноября сбили над Луганском восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Восемь вражеских БПЛА самолётного типа сбиты над тремя районами города, уточняет РЕН ТВ. О каких-либо последствиях на земле не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, утром 29 октября ВСУ попытались атаковать Луганск ракетами неустановленного типа. Силы ПВО отразили атаку, но части ракет сдетонировали в промышленном районе города. В районе парка Горького в Каменнобродском районе Луганска перекрыли движение. Из указанного района эвакуировали 89 человек, в том числе детей.

12 октября дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль с двумя мирными гражданами в Лисичанске. В результате атаки погибли водитель и пожилая женщина, ещё одну пострадавшую доставили в больницу.

В конце сентября силы ПВО сбили над Луганской украинских БПЛА самолётного типа с кассетной боевой частью. В результате падения обломков на улице Челюскинцев повреждены четыре года в частном секторе. Мирные жители не пострадали.