Москва, 3 ноября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Россия давно назвала свои условия, на которых будет согласна на переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Об этом 3 ноября заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Сергей Карпухин/РИА Новости

Комментируя слова министра иностранных дел Турции Хакан Фидана о том, что справедливого урегулирования конфликта на Украине якобы можно достичь только при условии сохранения её территориальной целостности, сенатор отметил, что подобные заявления звучали из-за рубежа не раз.

«Наши условия чётко сформулировал президент страны Владимир Владимирович Путин. Сделал он это сравнительно давно. И это настолько детально и важно, что их трудно дополнить или перефразировать», — процитировала Карасина Lenta.ru.

Сенатор добавил, что Москва открыта для обмена мнениями по этой теме.

Фидан 3 ноября заявил, что у Турции сложились особенные отношения и с Россией, и с Украиной. Анкара готова выслушать обе стороны. При этом турецкая сторона видит справедливое разрешение украинского конфликта в рамках территориальной целостности Украины.

Турецкий дипломат выразил мнение, согласно которому обе страны устали от конфликта, в связи с чем следует ожидать перемен. При этом ни одна из сторон не хочет поражения в конфликте, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня Путин перечислил условия, на которых Москва согласится на переговоры по Украине: официальный отказ Киева от вступления в НАТО, признание Украиной территориальных реалий и отход ВСУ с территорий, вернувшихся в состав России в 2022 году, снятие западных санкций.

Президент 24 октября рассказал, что Москва получила от Анкары новые предложения по переговорам по Украине. Путин согласился выслушать идею Турции, но глава киевского режима Владимир Зеленский, не дожидаясь решения Москвы, отверг все эти варианты.

На следующий день, 25 октября, Путин заявил, что никаких уступок и никаких разменов со стороны Москвы в урегулировании конфликта на Украине не будет. Россия не пойдёт на заморозку конфликта по «корейскому» или «кипрскому» сценарию.