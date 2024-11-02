Штат Северная Каролина, США, 3 ноября, 2024, 01:35 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в случае победы на предстоящих президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис столкнутся с новым экономическим кризисом, сравнимым по масштабам с Великой депрессией. Об этом 2 ноября заявил кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп.

ИА Регнум Харрис, Трамп

«Если Камала победит, то нас отделяет три дня от начала экономической депрессии на подобие 1929 года. Я уверен в этом», — заявил он, выступая на предвыборном мероприятии в городе Гастония, штат Северная Каролина.

Политик-республиканец сослался на последние данные министерства труда США, согласно которым в октябре американские работодатели создали 12 000 новых рабочих мест. По словам Трампа, эти числа сопоставимы с показателями 1929 года, когда в стране во время президентства Герберта Гувера началась Великая депрессия, продолжавшаяся до 1939 года.

Трамп пообещал, что решит все проблемы, а Соединённые Штаты вступят в новый «золотой век», если он одержит победу на предстоящих выборах.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября Трамп в ходе встречи с избирателями в Дирборне, штат Мичиган, обвинил свою соперницу на предстоящих выборах и других представителей Демпартии в том, что они лишили действующего президента Джо Байдена возможности участвовать в предвыборной гонке.

В тот же день Харрис, выступая перед журналистами в Висконсине, отметила, что Трампа следует лишить права баллотироваться на пост президента США из-за его жёсткой риторики.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Как сообщило издание The New York Post, в числе знаменитостей, поддержавших кандидатуру Трампа, оказались предприниматель Илон Маск, модель Эмбер Роуз и актёр Закари Ливай. По данным лаборатории электоральных процессов университета Флориды, досрочно на президентских выборах проголосовали более 70 миллионов американцев.