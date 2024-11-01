Вашингтон, 2 ноября, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа следует лишить права баллотироваться на пост главы государства. Такое заявление сделала политическая оппонентка Трампа и кандидат на пост американского лидера от демократов Камала Харрис 1 ноября, отвечая на вопросы журналистов в Мэдисоне (штат Висконсин).

ИА Регнум Харрис, Трамп

Харрис прокомментировала высказывание Трампа в адрес республиканки Лиз Чейни,которую он назвал «радикально настроенным ястребом войны». Кроме того, Трамп задал риторический вопрос, как бы Чейни себя повела, если бы на неё было направлено оружие.

«Это должно быть дисквалифицирующим фактором. Любой, кто стремится стать президентом США и использует подобную жестокую риторику, очевидно неспособен и негоден к тому, чтобы быть президентом», — пояснила Харрис.

По мнению политика-демократа, список врагов Трампа продолжает расти, а он при этом меньше, чем раньше, сосредоточен на заботах и потребностях простых американцев.

Лиз Чейни является дочерью республиканца Дика Чейни, который занимал пост вице-президента США в 2001–2009 годах при Джордже Буше — младшем. Она поддержала Харрис на предстоящих президентских выборах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп подал в суд на телеканал CBS News из-за интервью с его соперницей Камалой Харрис, посчитав его вмешательством в выборы и потребовав за это компенсацию в 10 млрд долларов. CBS News настаивает, что интервью не было подделано, а программа, на которой оно вышло, не скрывала ответов Харрис на спорные вопросы.

31 октября Трамп проехался по штату Висконсин на мусоровозе, после того как действующий президент США Джо Байден сравнил сторонников республиканца с мусором. Трамп назвал высказывания главы Белого дома позором.

Кроме того, Трамп заявил, что американцы устали быть страной дураков, которой управляют дураки, и охарактеризовал Байдена как «глупого негодяя».

Очередные всеобщие выборы в Соединённых Штатах пройдут 5 ноября. За пост главы государства поборются республиканец Трамп и кандидат от демократов Харрис.