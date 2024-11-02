Вашингтон, 2 ноября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Американская газета New York Post в субботу, 2 ноября, в преддверии президентских выборов в США назвала знаменитостей, заявивших о публичной поддержке кандидата от республиканцев на пост главы государства Дональда Трампа.

Кадр из видео

Самым ярким поклонником республиканцев оказался миллиардер Илон Маск. Бизнесмен принимал участие в митинге Трампа в Пенсильвании 6 октября и отметил, что победа политика поможет сохранить конституцию страны. Также предприниматель разыграл миллион долларов среди избирателей в колеблющихся штатах и предлагал своему оппоненту, писателю Стивену Кингу, поспорить на победу Трампа.

Модель Эмбер Роуз в июле этого года выступила на Национальном съезде Республиканской партии и заявила о симпатиях к Трампу, хотя до этого относилась к нему больше критически.

«Инфляция вышла из-под контроля, и в глубине души вы знаете, что при Дональде Трампе такого не было», — сказала она.

Звезда фильма «Шазам!» актёр Закари Ливай ранее поддерживал кандидата Роберта Кеннеди-младшего, но после его выхода из гонки он предпочёл отдать свою поддержку Трампу.

«Я поддерживаю всех, кто поддерживает президента Трампа», — заявил артист на республиканском митинге в Мичигане 28 сентября.

Газета назвала и знаменитостей, чьи республиканские предпочтения изменились на противоположные. Среди них — экс-губернатор Калифорнии, актёр Арнольд Шварцнеггер. Звезда «Терминатора» отметил, что хоть и не очень доволен политикой левых, но всё же не может поддержать Трампа.

«Он будет разделять, он будет оскорблять, он найдёт новые способы быть ещё более неамериканским, вот почему я буду голосовать за Камалу Харрис», — высказался актёр.

Музыкант Ники Джем, несколько недель назад появившийся на публике в кепке с лозунгом сторонников Трампа, на этой неделе сообщил, что прекращает поддержку республиканца после того как комик Тони Хинчклифф на митинге Трампа назвал Пуэрто-Рико плавучим островом мусора.

«Я думал, что [Трамп] был лучшим для экономики Соединенных Штатов, где живёт много латиноамериканцев, но Пуэрто-Рико следует уважать», — призвал Джем.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября американская газета The Washington Post впервые за несколько десятков лет отказалась поддержать кого-либо из кандидатов в президенты США, в результате чего от подписки на цифровую версию WP отказалось более 200 тыс. человек (около 8% от всего платного тиража газеты). Позднее от поддержки кандидатов на пост главы Белого дома отказалась одна из крупнейших американских газет USA Today. При этом отмечалось, что местные редакторы смогут выступить с такой поддержкой на уровне штата или на местном уровне по своему усмотрению.

По мнению официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, американские СМИ отказались поддержать кандидатов в президенты США, поскольку на обоих стоит печать «российский».

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Ранее из результатов опроса Emerson College Polling стало известно, что кандидатов в президенты США Трампа и Харрис поддерживают по 49% избирателей. При этом республиканца чаще поддерживают мужчины (55%), а демократа — женщины (54%). Опрос был проведён 23–24 октября, в нём приняли участие 1000 человек. Допустимая погрешность составляет 3%.