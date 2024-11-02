Штат Мичиган, США, 2 ноября, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил свою соперницу на предстоящих выборах, кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис в том, что она украла у действующего главы государства Джо Байдена возможность баллотироваться на второй срок.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы в США

С таким заявлением политик-республиканец выступил 1 ноября в ходе встречи с избирателями в Дирборне, штат Мичиган, перед поездкой в соседний город Уоррен в рамках серии мероприятий его предвыборной кампании.

«Всё, что я могу вам сказать, так это то, что она худший кандидат, ей не следовало баллотироваться… Она абсолютно худший кандидат», — заявил Трамп.

По его словам, Харрис и другие представители Демпартии обокрали Байдена, лишив его возможности участвовать в предвыборной гонке. Он отметил, что с действующим главой государства поступили очень несправедливо.

Как передавало ИА Регнум, ранее Камала Харрис намекала, что Трампа следует лишить права баллотироваться на пост президента США из-за его жёсткой риторики. По её мнению, политик-республиканец наживает врагов и меньше беспокоится о жизни простых американцев.

31 октября Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону в Аризоне заявил, что Соединённые Штаты превратились в страну под управлением дураков. Также он обрушился с критикой на Джо Байдена, охарактеризовав его как «глупого негодяя», и отметил, что считает 90% демократов врагами народа.

До этого Трамп проехался на мусоровозе по штату Висконсин после слов Байдена, назвавшего сторонников политика-республиканца мусором. При этом, по информации Associated Press, стенографисты Белого дома отредактировали расшифровку речи действующего президента. В результате получилось, что Байден назвал мусором высказывание комика и сторонника Трампа Тони Хинчклиффа, сравнившего Пуэрто-Рико с «плавучим островом мусора».

Президентские выборы в Соединённых Штатах пройдут 5 ноября.