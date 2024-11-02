Вашингтон, 2 ноября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Некоторые из членов команды главы киевского режима Владимира Зеленского начали считать, что победа экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа на предстоящих американских президентских выборах может оказаться выгодной для Украины. Об этом 1 ноября написала газета The Washington Post (WP).

Jen Golbeck/Global Look Press

По информации издания, на фоне грядущих в США выборов некоторые члены команды Зеленского на неформальном уровне говорят о том, что «радикальные перемены» в Вашингтоне могли бы пойти на пользу Украине. При этом они считают негативные высказывания Трампа в адрес Киева только предвыборной риторикой, а его реальные действия в случае победы на выборах будут совсем другими.

Отмечается, что украинские официальные лица стали более часто сетовать на излишнюю, по их мнению, осторожность и медлительность Белого дома в своих решениях по Украине из-за нежелания эскалации конфликта с Россией, что может продолжиться в случае победы на выборах вице-президента США и кандидата от демократов Камалы Харрис. Вместе с тем в команде главы киевского режима считают, что Трамп из опасений «показаться слабым на мировой арене» может начать предпринимать «более решительные действия» в вопросе поддержки киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 ноября бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Трамп в случае победы на выборах в США может потребовать от президента России Владимира Путина отвести войска ВС РФ в зоне проведения спецоперации. По словам Волкера, в администрации республиканца есть сторонники с противоположными взглядами на украинский конфликт, однако сам Трамп не захочет поражения Киева в период своего президентства.

Экс-глава Белого дома неоднократно заявлял, что сможет быстро добиться урегулирования конфликта на Украине. Так, в июне он заявлял, что в случае победы на выборах сможет всё уладить ещё до инаугурации, которая должна состояться в январе 2025 года.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале сентября усомнился в способности Трампа быстро разрешить украинский конфликт. Вместе с тем он не исключил возможности того, что призывы избранного президента США к переговорам как-то повлияют на решение Киева, хотя и счёл это маловероятным.

Путин 25 октября заявил о готовности Москвы к разумным компромиссам для урегулирования конфликта на Украине. В то же время глава государства подчеркнул, что исход переговоров должен учитывать реалии и быть в пользу России, добавив, что никаких «разменов» не будет.