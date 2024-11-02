Берлин, 2 ноября, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальд Вейель поднял вопрос о ремонте и вводе в эксплуатацию газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», которые были разрушены в 2022 году в результате диверсии. Об этом говорится в его обращении к правительству ФРГ.

Stefan Sauer/Global Look Press

«Планирует ли федеральное правительство отремонтировать и снова ввести в эксплуатацию трубопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2»?» — привела выдержку из письма Lenta.ru.

Отмечается, что ответ на это вопрос дал парламентский статс-секретарь Министерства экономики и защиты климата ФРГ Удо Филипп, назвавший ремонт трубопроводов «обязанностью собственников».

«Федеральное правительство [Германии] не располагает достоверной информацией о планах владельцев по ремонту трубопроводов, поэтому никаких заявлений о возобновлении работы проекта «Северный поток» быть не может», — сказал он.

Филипп напомнил, что газопровод «Северный поток-2» так и не был запущен в эксплуатацию до диверсии.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявил, что это он в своё время «уничтожил» газопровод «Северный поток — 2», заблокировав его строительство. По его мнению, строительство газопровода было для России главной задачей и Трампу удалось его остановить.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября отметил, что подобные заявления республиканца нужно воспринимать в контексте предвыборной гонки в США. Представитель Кремля добавил, что все нитки газопровода «Северный поток — 2» были достроены, одна из них после подрыва уцелела и готова к запуску.

В конце сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были подорваны обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Президент России Владимир Путин отмечал, что такой теракт нельзя было бы осуществить без поддержки на государственном уровне. Подрыв был организован спецслужбами США, добавил российский лидер.