Москва, 1 ноября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что это он «уничтожил» газопровод «Северный поток — 2», следует воспринимать в контексте предвыборной гонки в стране. Об этом 1 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА Регнум Дональд Трамп

«Северный поток» — он в итоге был достроен. Более того, нитка «Северного потока — 2» есть уцелевшая, и она в любой момент, как об этом говорил президент [РФ Владимир Путин], готова к запуску», — отметил Песков.

Он добавил, что очень трудно предположить, что имел в виду Трамп, и предложил обратиться за разъяснениями «в предвыборный штаб этого кандидата».

Представитель Кремля также обратил внимание на то, что предвыборная гонка в США находится на финишной прямой и в ней много излишне экстравагантного и эмоционального. Более того, там слышны оскорбления кандидатов в адрес друг друга, что не соответствует политической культуре России, подчеркнул Песков.

Как передавало ИА Регнум, Трамп заявил, что это он «уничтожил» «Северный поток — 2», когда в своё время заблокировал его строительство. По его словам, строительство этого «крупнейшего» газопровода являлось для России главной задачей и ему удалось его остановить.

Песков 21 октября отмечал, в рамках президентской избирательной кампании в США политики делают много разных эмоциональных заявлений.

26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были взорваны обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Президент России Владимир Путин назвал это терактом, подчеркнув, что для его организации явно потребовалась поддержка на государственном уровне. Он отметил, что расследования не ведутся, а соответствующие обращения российской стороны игнорируются.