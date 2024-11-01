Вашингтон, 1 ноября, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявил, что это он «уничтожил» газопровод «Северный поток — 2», когда в своё время заблокировал его строительство.

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп

«Как вы знаете, я уничтожил «Северный поток — 2». <…> Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди больны», — сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на YouTube-канале последнего.

По словам Трампа, строительство этого «крупнейшего» газопровода являлось для России главной задачей и ему удалось его остановить.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал вздором версию о подрыве газопроводов «Северный поток» украинскими дайверами. Он также удивился тому, что в ЕС задаются вопросами об организаторах этого теракта, однако отказываются на них отвечать, предпочитая довольствоваться версиями вроде украинской.

В исключительных экономических зонах Дании и Швеции 26 сентября 2022 года были подорваны обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Президент России Владимир Путин отмечал, что этот теракт невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. Подрыв был организован спецслужбами США, уточнил глава государства.

Немецкое издание Spiegel со ссылкой на осведомлённый источник 25 сентября сообщило, что подрывы газопроводов якобы организовали водолазы во главе с бывшим агентом украинской секретной службы Романом Червинским.

В свою очередь посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что версия о причастности к подрыву «Северных потоков» группы украинских водолазов маловероятна. По словам дипломата, её используют с целью отвлечь внимание от истинных причин диверсии.