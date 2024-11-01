Москва, 1 ноября, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Все нитки газопровода «Северный поток — 2» были достроены, одна из них после подрыва уцелела и готова к запуску. Об этом 1 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трампа заявил, что это он «уничтожил» газопровод «Северный поток — 2», когда в своё время заблокировал его строительство.

«Северный поток» — он в итоге был достроен. Более того, нитка «Северного потока — 2» есть уцелевшая, и она в любой момент, как об этом говорил президент [РФ Владимир Путин], готова к запуску», — подчеркнул Песков.

По словам спикера Кремля, трудно угадать, что имел ввиду Трамп. За уточнениями стоит обратиться в предвыборный штаб американского политика.

Как сообщало ИА Регнум, в исключительных экономических зонах Дании и Швеции 26 сентября 2022 года были подорваны обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Путин отмечал, что этот теракт невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. Подрыв был организован спецслужбами США, уточнил глава государства.

Немецкое издание Spiegel в сентябре написало, что подрывы газопроводов якобы организовали водолазы во главе с бывшим агентом украинской секретной службы Романом Червинским.

В свою очередь посол России в Германии Сергей Нечаев назвал маловероятной версию о причастности к подрыву «Северных потоков» группы украинских водолазов. По словам дипломата, её используют с целью отвлечь внимание от истинных причин диверсии.