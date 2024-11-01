Москва, 1 ноября, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили совершила государственное преступление, призвав к свержению власти, и должна быть арестована. Об этом 1 ноября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

AP/TASS/Kostya Manenkov Саломе Зурабишвили

По его словам, Зурабишвили вместо того, чтобы выразить своё недовольство результатами выборов и призвать рассмотреть все претензии судебном порядке, заявила о необходимости выходить на улицы и требовать свержения власти.

«На мой взгляд, только одним этим она совершила государственное преступление, за которое она должна быть отрешена от власти, арестована и предана суду», — сказал Медведев в интервью RT.

Он отметил, что Зурабишвили выступила против конституционных основ собственного государства.

Как передавало ИА Регнум, Медведев заявил, что призывы Зурабишвили к акциям протеста после парламентских выборов напоминают попытку госпереворота. Он подчеркнул, что оценочные суждения грузинского президента «с очень маленькими полномочиями» и попытки заставить народ бунтовать, называя выборы пророссийскими, являются очевидным призывом к свержению власти.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По итогам обработки бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов, что позволит ей единолично сформировать правительство.

Зурабишвили 27 октября не признала результаты выборов, а также заявила о «тотальной фальсификации» их результатов, не приведя никаких доказательств. Она также призвала жителей республики участвовать в протестных акциях.

Спустя три дня генпрокуратура Грузии вызвала Зурабишвили на допрос. Однако она сообщила, что не явится и продолжит «делать свою работу как президент». Она также посоветовала прокуратуре «избегать политического урегулирования проблемы».