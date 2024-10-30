Тбилиси, 30 октября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не пойдёт на допрос в генпрокуратуру по делу о возможной подтасовке выборов. Об этом 30 октября сообщило издание Formula.

Александр Патрин/ТАСС Президент Грузии Саломе Зурабишвили

«Я бы посоветовала прокуратуре начать делать свою работу и избегать политического урегулирования проблемы. Я продолжу делать свою работу как президента, и, очевидно, я не намерена идти к прокурору», — сказала она на брифинге.

Зурабишвили также показала «кадры нарушений на выборах». Кроме того, она заявила о наличии у неправительственных организаций доказательств фальсификаций на выборах.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября прокуратура Грузии вызвала Зурабишвили на допрос после её заявлений о возможной фальсификации парламентских выборов в республике. В ведомстве уточнили, что проведут необходимые следственные и процессуальные действия, а также изучат все связанные с этим заявления президента, отдельных политических партий и представителей наблюдательных миссий.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 30 октября заявил, что если Зурабишвили и представители оппозиции не явятся на допрос в прокуратуру, то это будет доказательством ложности обвинений с их стороны.

В Грузии прошли 26 октября парламентские выборы. По итогам обработки бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов, что позволит ей единолично сформировать правительство.

Зурабишвили 27 октября не признала результаты выборов, а также заявила о «тотальной фальсификации» их результатов, не приведя никаких доказательств. Она также призвала жителей республики участвовать в протестных акциях.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 28 октября заявил, что Зурабишвили открыто призывает к государственному перевороту. По словам политика, отстранение от должности и арест в таких случаях является нормальной практикой.