Тбилиси, 30 октября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Грузинская прокуратура вызвала на допрос президента Грузии Саломе Зурабишвили после её заявлений о возможной фальсификации парламентских выборов в республике. Об этом 30 октября говорится в заявлении надзорного ведомства республики.

ИА Регнум Саломе Зурабишвили

«Согласно информации, распространенной ЦИК и СМИ, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна владеть уликами, связанными с возможной фальсификацией парламентских выборов 2024 года, из-за чего президент Грузии 31 октября текущего года приглашена в следственный орган с целью допроса», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры Грузии.

Уточняется, что надзорное ведомство республики проведет все необходимые следственные и процессуальные действия, о которых говорится в обращении ЦИК страны, а также изучит все связанные с этим заявления президента Грузии, отдельных политических партий и представителей наблюдательных миссий. Кроме того, в ходе расследования будут опрошены все лица, которые могут располагать информацией о вероятных фальсификациях.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 октября прокуратура Грузии начала расследование по факту предполагаемой фальсификации парламентских выборов в соответствии со статьёй статьей 164 п.3 Уголовного кодекса страны.

В Грузии прошли 26 октября парламентские выборы. По итогам обработки бюллетеней «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов, что позволит ей единолично сформировать правительство.

Зурабишвили 27 октября не признала результаты парламентских выборов, а также заявила о «тотальной фальсификации» их результатов, не приведя никаких доказательств своего утверждения. Президент Грузии также призвала жителей республики участвовать в протестных акциях.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 28 октября заявил, что Зурабишвили открыто призывает к государственному перевороту. По словам политика, отстранение от должности и арест в таких случаях является нормальной практикой.