Москва, 1 ноября, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Ирландский журналист Чей Боуз рассказал 1 ноября, что в его адрес поступали угрозы из-за освещения протестов в Грузии.

Инна Кукуджанова/ТАСС

«Есть причина, по которой я не опубликовал то, что нашёл в Тбилиси, пока не пересёк границу. Я получил несколько угроз смерти, пока был там, ничего нового», — написал Боуз в своём аккаунте на платформе X (бывш. Twitter).

Также Боуз рассказал, что обнаружил на протестах в Тбилиси «фальшивых» грузин. По его словам, некоторые протестующие приехали из Италии и говорили по-английски.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала почти 54% голосов, что предоставляет ей право единолично формировать правительство. 27 октября премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что выборы в Грузии были легитимными и что никто не сможет доказать обратного. Сторонники прозападных оппозиционных партий, несогласные с итогами выборов в парламент Грузии, вечером 28 октября заблокировали автомобильное движение на проспекте Руставели возле законодательного органа.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в тот же день заявила, что не признаёт результаты парламентских выборов, а также заявила о «тотальной фальсификации» их результатов, не приведя никаких доказательств своего утверждения. Она также призвала жителей республики участвовать в протестных акциях. После этих слов день спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Зурабишвили в причастности к организации массовых протестов и провокаций. По его словам, президент страны готовит беспорядки в координации с местной оппозицией. Позже в тот же день в прессе появились сообщения о том, что в республику для осуществления провокаций на акциях протеста начали прибывать прошедшие подготовку на Украине снайперы.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 28 октября заявил, что Зурабишвили открыто призывает к государственному перевороту. По словам политика, отстранение от должности и арест в таких случаях является нормальной практикой.