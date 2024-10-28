Тбилиси, 28 октября, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Снайперы, прошедшие подготовку на Украине, прибывают в Грузию для организации провокаций по время протестов против результатов парламентских выборов. Об этом 28 октября сообщило ТАСС со ссылкой на источники в регионе.

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«Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября <…> не гнушаются ничем: в республику прибывают снайперы, подготовленные на Украине, для организации провокаций во время массовых акций протеста», — сказано в материале агентства.

По данным источников, целью протестующих и их западных кураторов является организация в стране очередной «цветной революции».

Как передавало ИА Регнум, парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала большинство голосов (54,2%), получив право единолично формировать правительство.

Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: «Коалиция за перемены» (10,92%), «Единство — Национальное движение» (10,12%), «Сильная Грузия» (8,78%) и «Гахария за Грузию» (7,76%).

«Коалиция за перемены» 27 октября отказалась от депутатских мандатов. Оппозиционеры не признали результаты выборов. Аналогичное заявление сделала партия «Единство — Национальное движение», основанная экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.

28 октября от мандатов отказалась партия «Сильная Грузия». В тот же день спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в причастности к организации массовых протестов и провокаций. По его словам, Зурабишвили готовит беспорядки в координации с местной оппозицией.