Вашингтон, 31 октября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Президенту Грузии Саломе Зурабишвили следует предоставить имеющуюся у неё информацию о возможной фальсификации парламентских выборов. Об этом 30 октября заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.

Александр Патрин/ТАСС Президент Грузии Саломе Зурабишвили

«Президент может говорит сама за себя, но, насколько я понимаю, она заявила, что у неё есть данные о нарушениях. Так что, надеюсь, она сможет предоставить эту информацию», — сказал он.

Представитель Госдепа добавил, что США считают необходимым расследовать нарушения, которые якобы имели место на выборах в Грузии, консультируются по этому поводу с Евросоюзом.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По итогам обработки бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов, что позволит ей единолично сформировать правительство.

Зурабишвили 27 октября не признала результаты выборов, а также заявила о «тотальной фальсификации» их результатов, не приведя никаких доказательств. Она также призвала жителей республики участвовать в протестных акциях.

30 октября Генпрокуратура Грузии вызвала Зурабишвили на допрос после её заявлений о возможной фальсификации выборов. В ведомстве уточнили, что проведут необходимые следственные и процессуальные действия, а также изучат все связанные с этим заявления президента, отдельных политических партий и представителей наблюдательных миссий.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 30 октября заявил, что если Зурабишвили и представители оппозиции не явятся на допрос в прокуратуру, то это будет доказательством ложности обвинений с их стороны.

В тот же день Зурабишвили заявила, что не пойдёт на допрос и продолжит «делать свою работу как президент». Она также посоветовала прокуратуре «избегать политического урегулирования проблемы».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Зурабишвили открыто призывает к госперевороту. По его словам, отстранение от должности и арест в таких случаях являются нормальной практикой.