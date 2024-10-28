Москва, 28 октября, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыто призывает к государственному перевороту, её нужно арестовывать. Об этом 28 октября заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X (бывш. Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Марионеточный президент Грузии отказалась признать итоги выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту», — написал он.

Медведев отметил, что отстранение от должности и арест в таких случаях является нормальной практикой.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября прошли выборы в парламент Грузии. На них, по предварительным данным, побеждает правящая партия «Грузинская мечта».

Оппозиция заявила, что не признаёт итоги выборов, так как считает их сфальсифицированными. Зурабишвили, несмотря на то, что стала президентом в 2020 году при помощи «Грузинской мечты», поддержала оппозицию, отказалась признавать выборы и призвала граждан выходить на акции протеста.

Вечером 28 октября протестующие собрались возле парламента в Тбилиси и заблокировали движение на улице, на которой стоит здание. При этом лидеры оппозиции перед приходом на акцию отправились на встречу с иностранными дипломатами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Зурабишвили прибыла в Грузию из Франции, где родилась и выросла. Российский дипломат также прокомментировала её слова, что у Грузии крадут европейское будущее. Захарова задалась вопросом, чем грузинское будущее хуже европейского.