Копенгаген, 1 ноября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Посольство России в Дании потребовало от телеканала TV2 объяснений из-за незаконного проникновения журналистов на территорию Курской области. Соответствующее заявление диппредставительство опубликовало 1 ноября.

Уточняется, что 30 октября в эфире телеканала был показан репортаж, в котором использовался сделанный журналистами снимок украинского бойца перед зданием «Почты России» в регионе.

«Посольство требует объяснений по поводу появления такого снимка и действий датских журналистов. Незаконное пересечение государственной границы России является уголовным преступлением», — указано в Telegram-канале дипломатов.

Отдельно в дипмиссии отметил, что «герой» репортажа давал интервью на фоне нацистской символики Германии. Тенденцию датских СМИ игнорировать распространение фашистской идеологии на Украине назвали скандальной.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября журналисты испанской газеты El País незаконно побывали на территории Курской области.