Москва, 20 августа, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Реабилитация фашизма и нацизма происходит в Италии усилиями журналистов, несмотря на то, что это запрещено законодательством страны. Об этом 20 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

TASS / Lev Radin/ZUMA Мария Захарова

Так она прокомментировала сюжет итальянского корреспондента Иларио Пьяньерелли, в котором он взял интервью у украинского военного в кепке со знаком СС.

Захарова отметила, что в репортажах не было никаких подписей о том, что реабилитация нацизма недопустима и запрещена в Италии законодательно.

«Вот такой «тихой сапой» под видом репортажа с мест происходит то, что в Италии запрещено, — реабилитация нацизма и фашизма», — сказала дипломат в интервью телеканалу «Звезда».

Сюжет Пьяньерелли вышел в эфире двух каналов. Его собеседник носил бейсболку с символикой дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер». После поднявшейся волны критики он удалил запись о репортаже в соцсети Х и заявил, что эта «шумиха» является «инструментом российской пропаганды».

Как передавало ИА Регнум, 19 августа Захарова, комментируя слова Пьяньерелли, заявила, что Россия всегда пропагандирует и будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом. Она подчеркнула, что то, что журналист называет «пророссийской пропагандой», является на самом деле пропагандой антифашизма.

16 августа посла Италии в России Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ после незаконного проникновения журналистов телерадиокомпании Rai в Курскую область для освещения нападения ВСУ на российский регион. В МИД выразили послу решительный протест, уточнив, что действия репортёров попадают под статью Уголовного кодекса РФ.