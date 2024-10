Москва, 7 октября, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Военный эксперт Алексей Леонков допустил, что иностранных журналистов, в отношении которых в России возбудили уголовные дела, могут арестовать в дружественных странах.

Ранее 7 октября ФСБ возбудила ещё два уголовных дела против журналистов швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент.

Они незаконно проникли на территорию Курской области вместе с ВСУ.

По мнению эксперта, международное законодательство, регулирующее нахождение сотрудников СМИ в зонах боевых действий, не применительно к этой ситуации.

«Несмотря на этот документ и факт присутствия ВСУ на территории Курской области, журналисты незаконно пересекли границу. Понятное дело, что мы этот регион вычистим, но факт остаётся фактом. Если они делают это незаконно, то они являются нарушителями госграницы», — указал Леонков в беседе с ИА Регнум.

Что же касается международного запроса о розыске и выдаче подозреваемых, Алексей Леонков указал, что проникнувшие в Россию журналисты подпадают под уголовное преследование Интерпола.

«Как только они будут в досягаемости нашей юрисдикции, их арестуют. Я думаю, что страны Евросоюза их нам не выдадут, а вот дружественные нам страны вполне могут выдать», — добавил эксперт.

В общей сложности уже 14 иностранных журналистов стали фигурантами уголовных дел о незаконном пересечении российской границы.

В Курской области незаконно побывали также журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп, журналисты британского издания The Sun, в том числе редактор по военной тематике Джером Старки, сотрудники итальянской гостелерадиокомпании Rai, французской газеты Croix, латвийского телеканала Latvian Television, американских изданий The Washington Post и The Daily Beast.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это не журналисты, а участники пропагандистских акций в сопровождении украинских боевиков, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации. Вопросом возбуждения уголовных дел занимаются правоохранительные органы. А всем тем журналистам, кто пожелает посетить Россию, Мария Захарова напомнила, что для этого требуется получение визы соответствующей категории и аккредитация МИД России.

ВСУ незаконно вторглись на территорию Курской области 6 августа. По данным Минобороны РФ на 7 октября, украинские подразделения потеряли более 20 тыс. человек за время боевых действий в курском приграничье.