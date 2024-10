Мадрид, 29 октября, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Журналисты испанской газеты El País незаконно побывали на территории Курской области, следует из материала, опубликованного 29 октября на сайте издания.

В материале указывается, что журналисты незаконно пересекли российскую границу 26 октября, после чего им удалось пообщаться с неназванным представителем украинской погранслужбы, а также с военными из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Материал о поездке был опубликован на сайте El País журналистом Кристианом Сегурой.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области незаконно побывали также журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп, журналисты британского издания The Sun, в том числе редактор по военной тематике Джером Старки, сотрудники итальянской гостелерадиокомпании Rai, французской газеты Croix, латвийского телеканала Latvian Television, американских изданий The Washington Post и The Daily Beast.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, репортёров сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, вероятно, с целью выдавать не соответствующую действительности информацию в регионе.

7 октября суд заочно арестовал оператора итальянской телекомпании Симоне Траини и репортёра Стефанию Баттистини за незаконное пересечение госграницы России для съёмки репортажа о вторжении украинских войск в приграничном городе Судже Курской области.

ФСБ 7 октября возбудила уголовные дела против журналиста швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и журналиста французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент за незаконное проникновение на территорию Курской области вместе с ВСУ. В общей сложности фигурантами подобных дел стали 14 иностранных журналистов.