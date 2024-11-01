Лондон, 1 ноября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Китай якобы недоволен стремительным развитием и укреплением отношений между Россией и КНДР. Такое мнение приводит британский журнал The Economist со ссылкой на данные политических аналитиков.

Kremlin Pool/Global Look Press

Опасения Пекина строятся, по мнению издания, на том, что Пхеньян, заручившись поддержкой Москвы, станет более агрессивным во взаимоотношениях с Сеулом. Это, в свою очередь, грозит подорвать стабильность на Корейском полуострове. Как отмечают авторы материала, китайская сторона заинтересована в отсутствии эскалации в регионе. Тем временем, как утверждает журнал, у руководства КНДР снижается интерес к Китаю.

«Специалисты отмечают, что [глава КНДР] Ким Чен Ын начинает охладевать к Китаю. <…> корейские СМИ теперь публикуют гораздо больше статей о России, чем о Китае. В июле КНДР не прислала высокопоставленного чиновника на празднование китайским посольством в Пхеньяне годовщины заключения китайско-северокорейского договора», — сказано в материале.

Впрочем, отмечает The Economist, Китай, несмотря на «тревогу» из-за сближения КНДР с Россией, рад видеть Запад «растерянным, разделенным и утомленным».

Как передавало ИА Регнум, глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила 1 ноября, что её страна не сомневается в победе России в конфликте на Украине. Цой Сон Хи подчеркнула, что КНДР до победного дня «будет твёрдо стоять рядом с российскими товарищами».

Цой Сон Хи также заявила, что Ким Чен Ын с начала спецоперации поручил оказывать России мощную поддержку без оглядки на другие государства. Она добавила, что взаимоотношения двух государств выходят на новый уровень «непобедимого боевого товарищества» и стратегического сотрудничества с перспективой на 100 лет вперёд.

30 октября постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что военное сотрудничество России и КНДР соответствует международному праву и не нарушает его, так как не направлено против третьих стран. Он также подчеркнул, что ни одна страна не может запретить России выстраивать доверительные отношения с другими государствами.

19 июня Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве между Москвой и Пхеньяном. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что соглашение подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности.