Британские СМИ увидели «беспокойство» Китая из-за отношений РФ и КНДР
Лондон, 1 ноября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Китай якобы недоволен стремительным развитием и укреплением отношений между Россией и КНДР. Такое мнение приводит британский журнал The Economist со ссылкой на данные политических аналитиков.
Опасения Пекина строятся, по мнению издания, на том, что Пхеньян, заручившись поддержкой Москвы, станет более агрессивным во взаимоотношениях с Сеулом. Это, в свою очередь, грозит подорвать стабильность на Корейском полуострове. Как отмечают авторы материала, китайская сторона заинтересована в отсутствии эскалации в регионе. Тем временем, как утверждает журнал, у руководства КНДР снижается интерес к Китаю.
«Специалисты отмечают, что [глава КНДР] Ким Чен Ын начинает охладевать к Китаю. <…> корейские СМИ теперь публикуют гораздо больше статей о России, чем о Китае. В июле КНДР не прислала высокопоставленного чиновника на празднование китайским посольством в Пхеньяне годовщины заключения китайско-северокорейского договора», — сказано в материале.
Впрочем, отмечает The Economist, Китай, несмотря на «тревогу» из-за сближения КНДР с Россией, рад видеть Запад «растерянным, разделенным и утомленным».
Как передавало ИА Регнум, глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила 1 ноября, что её страна не сомневается в победе России в конфликте на Украине. Цой Сон Хи подчеркнула, что КНДР до победного дня «будет твёрдо стоять рядом с российскими товарищами».
Цой Сон Хи также заявила, что Ким Чен Ын с начала спецоперации поручил оказывать России мощную поддержку без оглядки на другие государства. Она добавила, что взаимоотношения двух государств выходят на новый уровень «непобедимого боевого товарищества» и стратегического сотрудничества с перспективой на 100 лет вперёд.
30 октября постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что военное сотрудничество России и КНДР соответствует международному праву и не нарушает его, так как не направлено против третьих стран. Он также подчеркнул, что ни одна страна не может запретить России выстраивать доверительные отношения с другими государствами.
19 июня Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве между Москвой и Пхеньяном. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что соглашение подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности.